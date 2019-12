John Travolta e Olivia Newton-John rifanno Grease 41 anni dopo | sono ancora Danny e Sandy

Leggi la notizia su limemagazine.eu

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Reunion straordinaria dei due attori in occasione del raduno Meet n’a West Palm Beach, in Florida. Non soloe la(in forma splendida nonostante i problemi di salute)apparsi nuovamente insieme, ma hanno indossato gli indimenticabili costumi diZuko eOlsson, come nel musical di culto che li ha resi celebri nel 1978. Le “Summer Nights” non finiscono mai. A 41di distanza dall’immortale “”, gli originaliZuko eOlsson, ovvero, siritrovati. La coppia è salita sul palco e ha parlato con i fan all’evento “Meet’ N” che si è tenuto al Coral Sky Amphitheatre di West Palm Beach, in Florida, venerdì 13 dicembre.con i costumi die laoggi hanno rispettivamente 71 e ...

