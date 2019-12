Incidente sulla Telesina | scontro tra auto e moto ad Alvignano | muore motociclista

Leggi la notizia su napoli.fanpage

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Unciclista è morto oggi pomeriggio, 16 dicembre, in unstradalestatale, nel comune di(Caserta), poco prima dello svincolo di Gioia Sannitica. Sul posto le forze dell'ordine e i soccorsi. Per i rilievi e il ripristino è stato necessario chiudere un tratto della statale. Indagini in corso per ricostruire la dinamica.

