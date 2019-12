Il piccolo genio belga lascia l’Università | cosa significa essere un bambino plusdotato?

Leggi la notizia su vanityfair

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Laurent Simons, 9 anni, è arrivato qualche settimana fa sulle prime pagine dei giornali perché stava per laurearsi. Stava: si deve usare il passato perché questonon si laurea più all’Eindhoven University of Technology, in Olanda. Hato, anche su consiglio del padre, perché l’università, dopo aver considerato il numero di esami che Simons doveva ancora sostenere, gli ha consigliato di terminare i suoi studi entro la metà del 2020, invece che alla fine di dicembre. Sarebbe stato comunque un record, ma secondo quanto riporta la Cnn, il padre ha ribadito al«l’esplicito desiderio che suo figlio ottenga la laurea all’età di 9 anni, il cheche Laurent dovrebbe completare entro dieci mesi un corso di studi che normalmente durerebbe tre anni». La famiglia del ragazzo ha accettato un’altra offerta da un Ateneo americano per ...

