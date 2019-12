Gedi | Scanavino è il nuovo direttore generale di gruppo

Leggi la notizia su ilsecoloxix

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Le prime mosse dopo l’offerta di acquisto presentata da Exor. Cioli resterà ad fino all’avvenuta cessione della quota di Cir nel

CirianiCarlo : RT @repubblica: Gedi, Maurizio Scanavino nuovo direttore generale. Elkann: 'Impegnati in un progetto in cui credo tantissimo' [aggiornament… - Noovyis : (Gruppo Espresso, Maurizio Scanavino è il nuovo direttore generale di Gedi. Cioli resta amministratore delegato pro… - repubblica : Gedi, Maurizio Scanavino nuovo direttore generale. Elkann: 'Impegnati in un progetto in cui credo tantissimo' [aggi… -