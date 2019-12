Ecco quando inzierà Italia’s Got Talent 2020

Leggi la notizia su trendit

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Abbiamo finalmente una data ufficiale per l’inizio di Italia’s Got! Ilshow amato dai telespettatori di tutte le età prenderà il via venerdì 17 Gennaio alle ore 21.30 su TV8. Alla conduzione confermata Lodovica Comello, ora in dolce attesa di un bel maschietto. I giudici, invece, saranno Frank Matano, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Joe Bastianich. Il programma si scontrerà dunque con il programma di Milly Carlucci, Il Cantante Mascherato, in onda sempre di venerdì su Rai 1, per non parlare del Grande Fratello Vip, se mai venisse confermato il doppio appuntamento settimanale! Qui il video del promo .@lodocomello @frankmatano @maramaionchi @jbastianich e @mafaldina88 puntano tutto sulo! La nuova edizione di #IGT vi aspetta dal 17 gennaio in prima visione assoluta su @tv8it!

