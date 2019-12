Diana Del Bufalo | addio a Paolo Ruffini | le sue spiegazioni – VIDEO

Leggi la notizia su viagginews

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Il post sui social diDelche racconta la verità sulla sua storia d’amore:, le sueDelha annunciato che fra lei eè finita: il suo sfogo è affidato ai social network. Queste le sue parole: “Con il rischio di sembrare patetica, comunico questa cosa … L'articoloDel, le sueè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

lovingkiedis : Tutti che parlano della rottura tra Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo ma io non sapevo nemmeno che stessero insieme, 100 punti per me - J27447572 : RT @ladisansa: Diana del bufalo finally si è lasciata con Paolo once and for all e quindi significa che può finalmente fidanzarsi con Crist… - comeanacleto : RT @ladisansa: Diana del bufalo finally si è lasciata con Paolo once and for all e quindi significa che può finalmente fidanzarsi con Crist… -