Cristiani perseguitati da Hamas Fuga dalla Striscia di Gaza | la minaccia jihadista

Leggi la notizia su ilsussidiario

(Di lunedì 16 dicembre 2019)utilizza la persecuzione deinelladida loro amministrata, con conseguente esodo, ecco di cosa si tratta

Pontifex_it : Oggi nel mondo tanti cristiani sono perseguitati e danno la vita per la propria fede. Il martirio è l’aria della vi… - francescoassisi : #Cristiani perseguitati in #Iraq: il #documentario 'Decimati', in onda giovedì su @RaiTre, li racconta attraverso i… - CastrovilliGius : Gli ultimi di tutto il mondo i più poveri e i più miserabili e i più perseguitati anche se sono Nostri Fratelli Ebr… -