Crisi Grancasa | i sindacati chiedono un incontro al Ministero dello Sviluppo Economico

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Sempre più difficile la situazione della catena, che a Gerenzano ha uno dei suoi punti vendita di forza (il Bossi). L’unione sindacale ha deciso di chiedere uncol Mise per fare il punto sulla situazione, così da dare risposte e qualche certezza ai dipendenti ma – soprattutto – trattare per tutelare al massimo i posti di lavoro. “L’azienda aveva aperto le procedure di mobilità per 153 persone a livello nazionale – spiega Marco Callegari, coordinatore regionale Uiltucs e delegato nazionale – I lavoratori, ormai da mesi, prendono lo stipendio a rate, in due tranche, e la tredicesima slitterà a gennaio. su Il Notiziario.

