Clausole di salvaguardia | a volte ritornano | 20 miliardi da trovare nel 2020 | 27 miliardi

Leggi la notizia su fanpage

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Il governo giallorosso avrà anche trovato i 23di euro per disinnescare ledidell'Iva per il prossimo anno, ma per il 2021 dovrà sterilizzare 20.124ditra Iva e accise che diventeranno circa 27nel 2022. Il governo giallorosso ha solo messo in pausa la questione: questo non significa che quello dopo i cittadini non vedranno aumentate le tasse.

MamolkcsMamol : Aumento iva, ci risiamo: torna l'incubo delle clausole di salvaguardia - Notiziedi_it : Aumento iva, ci risiamo: torna l’incubo delle clausole di salvaguardia - zazoomblog : Aumento iva ci risiamo: torna lincubo delle clausole di salvaguardia - #Aumento #risiamo: #torna #lincubo -