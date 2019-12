Cagliari Lazio LIVE | sintesi | tabellino | moviola e cronaca del match

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Alla Sardegna Arena, la 16ª giornata di Serie A 2019/20 tra, risultato,(Sergio Cadeddu, inviato a) – Alla Sardegna Arena,si affrontano nelvalido per la 16ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0Fischio d’inizio alle ore 20:45. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato eIn attesa delle formazioni ufficiali. Leggi su Calcionews24.com

LAnsiosame : @tieniminelcuore Cagliari - Lazio ?? - Dee97Two : RT @GiveMeDaddyAA: Mission #OneDayFourBet ?? Copenhague + BTTS Lazio-Cagliari ??2,20 ??10€ ?? Joao Pedro (Cagliari) ??2,75 ??10€ ?? Dame N… -