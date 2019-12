Benevento | iniziata la settimana di lavoro | un gradito ritorno per Inzaghi

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Gruppo al completo e morale alto in casa giallorossa. Ilha ripreso oggi ad allenarsi dopo la vittoria convincente di Livorno e ha messo nel mirino il big match casalingo con il Frosinone. Mister Filippoha potuto finalmente accogliere il difensore Massimo Volta, che è tornato ad allenarsi con la squadra e sembra aver smaltito il problema che lo ha tenuto fermo per circa tre mesi. Domani per i sanniti è prevista una doppia seduta di. Anche i ciociari hanno ripreso oggi la preparazione a Ferentino in vista del confronto del Ciro Vigorito. Unico assente il centrocampista Rohden, che salterà la sfida con la Strega. L'articololadi: unperproviene da Anteprima24.it.

