Avella | sorpreso in possesso di droga | denunciato 30enne

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto(Av) – Continua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti. In tale contesto, un’altra attività è stata condotta dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Baiano che hannoun trentenne, ritenuto responsabile di “Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente”. I fatti si sono svolti in nottata adallorquando, nel corso di un posto di controllo, la pattuglia del Nucleo Radiomobile ha fermato un giovane del posto alla guida di un’autovettura. L’anomalo atteggiamento manifestato dal trentenne ha indotto i Carabinieri ad approfondire l’accertamento e, nel corso dell’immediata perquisizione veicolare, hanno rinvenuto dell’hashish e circa un grammo di cocaina, il tutto ben occultato all’interno ...

