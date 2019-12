Antifascisti interrompono presepe vivente in Francia

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Cinquanta manifestantihanno fatto irruzione in place Saint Georges, a Tolosa, durante la rappresentazione di unal grido “fermate i fascisti”. Ilè stato voluto e organizzato dall’associazione Crèche Vivante Toulouse. I manifestanti hanno interrotto la rappresentazione, in programma dalle 16:00 alle 18:00 di sabato 14 dicembre gridando slogan come di “siamo anticapitalisti”.controa Tolosa Alstavano partecipando anche diverse famiglie con bambini. Molti di loro, intenti a intonare cori natalizi, hanno dovuto interrompere bruscamente le canzoni. Immediate le reazioni del mondo politico e cattolico. L’arcivescovo di Tolosa ha puntato il dito contro i manifestanti che minacciano la tradizione del Natale. “Come arcivescovo di Tolosa, condanno che il semplice ricordo della nascita di Gesù e dei valori che ...

