Ambiente | Greenpeace | 5 consigli per una tavola delle feste “green”

(Di lunedì 16 dicembre 2019) In occasionefestività è possibile impegnarsi per rispettare l’. Ecco alcunidi: 1. Apparecchiamo lasenza impiegare piatti, cannucce, tovaglioli e bicchieri usa e getta. Se proprio non riusciamo a eliminare interamente l’usa e getta facciamo a meno della plastica: sono disponibili diverse alternative compostabili. 2. Privilegiamo prodotti provenienti da agricoltura biologica, locali, stagionali e liberi da OGM. 3. Consumiamo il pesce giusto. Impariamo a leggere l’etichetta e a consumare meno e meglio: evitiamo merluzzo, salmone, gamberi, tonno rosso e pesce spada. Scegliamo il pesce fresco locale e stagionale che viene offerto dalla piccola pesca artigianale. 4. Riduciamo il consumo di carne e derivati, limitandolo a una o due porzioni a settimana. Iniziamo a farlo proprio dai giorni di festa. Se proprio non se ne può fare a ...

