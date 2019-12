Alessandra Mussolini a Caterina Collovati | “Un uomo lo colpisci se gli dici che ce l’ha

Leggi la notizia su tv.fanpage

(Di martedì 17 dicembre 2019) Nella puntata di Live-Non è la D'Urso del 16 dicembre 2019, è stato trattato un argomento piuttosto delicato, ovvero l'abuso del sessismo. Varie situazioni sono state prese in esame e gli ospiti in studio non hanno esitato ad esprimere le loro opinioni, anche in maniera piuttosto colorita, come è accaduto adin risposta a

pascaziomarco : RT @DextertheB: 'Perché sei stato radiato?' 'Per i capelli!!! Statti zitto che ti pettini con la lingua della mucca' ALESSANDRA MUSSOLINI… - sciantokescia : RT @Pamelaariete: 'Stai zitto perché ti pettini con la lingua delle mucche...' Grande Alessandra Mussolini... ???????????? - sconosciute : Alessandra Mussolini sei una delle tante vergogne d'Italia -