Alessandra Amoroso | regalo ai fan | “Immobile 10+1 | la nostra canzone”

(Di lunedì 16 dicembre 2019)ha annunciato ai suoi fan che il 20 dicembre uscirà una nuova versione del suo singolo di debutto, Immobile. La cantante ha voluto dedicare il brano ai suoi fan visto che in molti si sarebbero rispecchiati nel testo.: Immobile Il 20 dicembre uscirà Immobile, “lacanzone” ha scrittorivolgendosi ai suoi fan. Immobile è stato infatti il primo grande successo della cantante, e molti dei suoi più accaniti ammiratori si sono rispecchiati in quel testo che però, ora, sarà da lei rivisitato “perché siamo cresciuti”, ha scritto rivolgendosi alla sua platea social. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@of) in data: 16 Dic 2019 alle ore 1:00 PST Immobile fa parte del disco di debutto della, Stupida, e ha vinto il disco di platino a poche ...

