Verona-Torino 3-3 | incredibile rimonta gialloblù

(Di domenica 15 dicembre 2019) Finisce 3-3 una folle partita al Bentegodi, con ilche domina per oltre un'ora e ilcapace dire tre gol per un pareggio quasi. Dopo la splendida doppietta di Ansaldi (in gol al 36' e 61') e la rete di Berenguer al 55', l'ingresso in campo di Pazzini cambia il match: suo il rigore del 69' e l'azione che permette a Verre di segnare al 76'. La firma finale è di Stepinski, che all'84' trova il pari definitivo.3-336' e 61' Ansaldi (T), 55' Berenguer (T), 69' rig. Pazzini (V), 76' Verre (V), 84' Stepinski (V)(3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat (63' Pazzini), Miguel Veloso, Lazovic; Zaccagni (45' Verre), Pessina; Di Carmine (45' Stepinski). All. Juric(3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Ola Aina, Baselli (86' Meite), Rincon, Ansaldi; Verdi (78' Lukic), Berenguer (73' ...

