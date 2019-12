Leggi la notizia su romadailynews

(Di domenica 15 dicembre 2019)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione in ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio Torniamo sul salvataggio della Banca Popolare di Bari si studia un decreto che ripiani le perdite attraverso il Mediocredito trasformandolo in uno strumento per lo sviluppo del sud ma resta alta la tensione nel governo il ministro dell’economia Gualtieri Intervistato dal Messaggero chiarisce che è doveroso intervenire per garantire la piena tutela dei risparmiatori il ministro sostiene che il rilancio dell’Istituto avverrà nel quadro più ampio di un disegno che punta a sostenere lo sviluppo del sistema del credito nel sud dei 5 Stelle leader pentastellato Luigi Di Maio chiede l’avvio di una commissione d’inchiesta sulle banche afferma che accanto alla tutela dei risparmiatori bisogna arrabbiare in consiglio dei ministri il procedimento che ...

SkyTG24 : Migliaia le #Sardine alla manifestazione con lo slogan #RomaNonsiLega. Tra loro, questa ragazza che ha imitato il d… - romadailynews : Ultime Notizie Roma del 15-12-2019 ore 12:10: romadailynews radiogiornale appuntamento con… - utini19 : RT @utini19: Salvini e i politici ladri del Sud: gli ultimi scandali della Lega Nord -