Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 15 dicembre 2019) Ludovica Marchese Un utente di Instagram insulta pesantemente Leone, mae Chiara Ferragni non stanno a guardare e rispondono per le rime Una vita sotto i riflettori. È così chee Chiara Ferragni vivono la loro quotidianità senza – apparentemente – momenti off. I due, infatti, sono la coppia social del momento e, di riflesso, il piccolo Leone è tra i bambini vip più chiacchierati. Una popolarità che, però, porta anche con sé alcune conseguenze non proprio piacevoli. Anzi. Ed è così glinon mancano mai e, spesso e volentieri, sono così agguerriti da non risparmiare critiche persino al piccolo Leone. Fin dalla nascita, infatti, il bambino soffre di una piccola problematica che gli causava l’accumulo del liquido nelle orecchie. Di conseguenza, i genitori sono stati costretti a optare per l’intervento chirurgico al Children’s Hospital di Los Angeles. Questo è ...

Italia_Notizie : 'Tuo figlio imbecille e maleducato': Fedez gela l'hater che prende in giro Leone - marrobruno56 : @GiorgiaMeloni Comunque @GiorgiaMeloni io sono d’accordo tutti fuori dai co****ni poi tuo figlio e i figli di quell… - AlcidiMichele : PUTTANE PUTTANI....... DA SBALLO, ORGANIZZIAMO UN ORGIA FATTA BENE?.... FATE QUESTO PROGRAMMI GIUSTI DI N IN K....… -