Sardine | ora parte la vera sfida Le insidie della vecchia politica

Leggi la notizia su affaritaliani

(Di domenica 15 dicembre 2019) Chi vuole friggere queste? Non c’era bisogno di questo ultimo fenomeno istantaneo per capire che l’arenaitaliana è sempre più sguarnita e pronta per essere conquistata, occupata, da qualsiasi ipotesi di novità e questo fenomeno spontaneo che nasce dal basso, tra sms e whatsapp, lo dimostra. Segui su affaritaliani.it

matteorenzi : Le sardine hanno ottenuto un risultato politico potente: hanno mostrato che le piazze non sono solo di Salvini. Ora… - GassmanGassmann : Tante sardine...ma proprio tante tante.I giovani sono,ora come non mai,la parte migliore del paese. CORAGGIO!!! ???… - welikeduel : 'Eravamo in depressione perché le piazze si riempiono di razzismo, ora che si riempiono di nuovo e cantano Bella Ci… -