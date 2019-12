San Gregorio Magno | sulle tavole delle nonne torna l’antico piatto dolce dei “ciciriedd”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di domenica 15 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiSan(Sa) – Farina, uova, acqua e miele. Sono gli ingredienti che “nonna” Maria Dente, 85 anni, di San, non fa mai mancare in dispensa durante le festività natalizie. “Gregoriana doc”, l’anziana 85enne, come ogni domenica mattina prima di pranzo, insegna nella sua antica cucina, al nipote, un giovane ristoratore del posto, Vincenzo Piegari, iltipico locale che a Natale deve bandire ogni tavola gregoriana, i “ciriciedd”. Di piccole dimensioni e simili ai ceci da cui prendono il nome, isono dei pezzettini di pastafritta nell’olio bollente e cosparsi di miele. “Si tratta di unantico che ogni famiglia gregoriana che aveva la possibilità economica di comprare il miele nei tempi antichi, preparava per il Natale – racconta la nonnina mentre preparala cui ricetta, non ...

