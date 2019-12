Nove persone sono state arrestate in Albania in relazione ai crolli degli edifici nel

Disastro aereo oltreoceano : dodici persone coinvolte in un incidente. Nove potrebbero essere morte : Nove delle dodici persone che si trovavano a bordo idi un piccolo velivolo partito da Chamberlain sarebbero morte a causa di un incidente aereo avvenuto poco dopo il decollo. Due vittime sarebbero bambini Dakota del Sud, Stati Uniti d’America. Un piccolo velivolo partito da Chamberlain con a bordo 12 persone si è schiantato nella contea […] L'articolo Disastro aereo oltreoceano : dodici persone coinvolte in un incidente. Nove potrebbero ...

Domenica 1 dicembre circa Nove mila persone verranno evacuate da Torino per far esplodere una vecchia bomba : Domenica 1 dicembre circa novemila persone verranno evacuate dal centro di Torino per far esplodere una vecchia bomba che risale alla Seconda guerra mondiale. Il comune ha tracciato una zona rossa i cui residenti dovranno lasciare le proprie case, e

Ne La Caccia Monteperdido i sospetti ricadono su due persone? Anticipazioni 24 Novembre : La Caccia Monteperdido torna in onda questa sera con la seconda puntata e con una Megan Montaner apprezzatissima dal pubblico di Canale5 anche per questo suo nuovo ruolo ad alta tensione. La serie spagnola in Patria ha raccolto davanti allo schermo milioni di italiani mentre sulla rete ammiraglia Mediaset non è andata molto lontana, riuscirà a recuperare questa sera con la seconda puntata? L'attrice che per anni ha prestato il volto alla dolce ...