Murphy, il levriero abbandonato (Di domenica 15 dicembre 2019) Murphy, come scritto sulla sua medaglietta quando è stato trovato,era un levriero stupendo ed era stato abbandonato nell’area industriale della città. Era legato con un guinzaglio ad un palo ed era legato talmente male che dimenandosi in continuazione per cercare di liberarsi il povero Murphy era rimasto con la zampa incastrata nel guinzaglio. Una giovane coppia che lavorava in quella zona mentre ritornava a casa si accorsero di quell’essere innocente legato e intrappolato e così si fermarono per prestargli soccorso. I due per prima cosa liberarono il cane, costretto a rimanere in una situazione indecente, successivamente si accorsero che era gravemente malnutrito e disidratato. Presero del cibo e dell’acqua che avevano in macchina e cercarono di nutrirlo al meglio delle loro possibilità. I due giovani, amanti degli animali, caricarono il Murphy in macchina e lo ...

Leggi la notizia su bigodino

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Murphy levriero