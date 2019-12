Miss Mondo | la più bella è la giamaicana Toni – Ann Singh

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di domenica 15 dicembre 2019)-Anndi 23 anni, è stata eletta. La ragazza, studentessa di psicologia, è stata incoronata a Londra. Si è ‘piazzata’ prima, davanti a una concorrente francese e a una aspirante reginetta di bellezza indiana. «A questa bambina di San Tommaso, in Giamaica, e a tutte le ragazze di tutto ildico: credi in te stessa. Sappi che meriti e sei in grado di realizzare i tuoi sogni. Questa corona non è mia, ma tua. Hai un obiettivo», ha dichiarato la vincitrice. LEGGI ANCHE: Vi ricordate di Denny Mendez? Ecco che fine ha fatto l’exItalia. Una affermazione, affidata a un tweet, che suona come un endorsement del ‘Girl power’.-Ann, laureata all’Università della Florida, ha vinto la finale del concorso davanti alla francese Ophély Mézino e all’indiana Suman Rao. La precedente vincitrice era stata la ...

