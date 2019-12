Miss Mondo | è la giamaicana Toni-Ann Singh a vincere il titolo

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 dicembre 2019)-Ann, giàGiamaica, è la nuova. Psicologa, 23 annI,-Ann ha twittato: “A quella bambina di St. Thomas, in Giamaica e a tutte le ragazze di tutto ildico: per favore, credi in te stessa. Sappi che sei degna e capace di realizzare i tuoi sogni. Questa corona non è mia ma tua. Hai uno SCOPO“. La bellissima ragazza ha saputo rispondere con prontezza alle domande del giornalista Piers Morgan e ha cantato ‘I Have nothing’ di Whitney Houston. Ora vuole iscriversi a medicina. “Penso di rappresentare qualcosa di speciale, una generazione di donne che stanno spingendo in avanti per cambiare il”, ha detto. Visualizza questo post su Instagram My Jamaica, sweet Jamaica????????we did it! Wah we seh? LIKKLE BUT WE TALLAWAH. My heart is filled with love and gratitude. Thank you so much for believing in me. ...

