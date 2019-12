Mercedesz Henger riceve una proposta da Lucas a Domenica Live VIDEO

Leggi la notizia su lanostratv

(Di domenica 15 dicembre 2019)Peracchi fa unaha ricevuto una sorpresa dal suo fidanzatoPeracchi negli studi diera convinta di essere stata invitata da Barbara d’Urso per replicare ad alcune recenti affermazioni fatte da sua madre sul suo conto. In realtà, una volta entrata in studio, la figlia di Evaha trovato soltanto unwall intento a proiettare unmessaggio realizzato dal suo fidanzato. Una volta terminata la clip,ha raggiunto la sua compagna e le ha ufficialmente chiesto, donandole un mattone, se volesse costruire le fondamenta della propria vita insieme., visibilmente commossa, ha accettato laricevuta. LadiPeracchi aha colpito anche Barbara d’Urso, contenta più che mai per la sua ospite....

