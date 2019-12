LIVE Juventus-Udinese | Serie A calcio in DIRETTA | le scelte definitive di Maurizio Sarri

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.06reduce dalla prima sconfitta stagionale in campionato contro la Lazio. Gli uomini didovranno tornare a vincere in casa per mettere pressione all’Inter di Conte, in campo stasera al “Franchi” di Firenze. 14.04 Parte dal primo minuto Gianluigi Buffon in porta, davantisi affida a Higuain e Cristiano Ronaldo con Dybala ad interdire tra i due. Gotti punta invece sul tandem Lasagna-Okaka. 14.02 Queste le formazioni ufficiali:(4-3-1-2): Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral, De Sciglio; Rabiot, Bentancur, Matuidi; Dybala; Higuain, Cristiano Ronaldo. Allenatore:(3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Ter Avest, Fofana, Mandragora, De Paul, Stryger Larsen; Okaka, Lasagna. Allenatore: Gotti 14.00 Buon pomeriggio e benvenuti alladi, ...

