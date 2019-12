LIVE Biathlon | Staffetta maschile Hochfilzen 2019 in DIRETTA | Norvegia cambia in testa

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.37 Passo identico tra le formazioni di, Russia, Germania, Canada e Francia. 14.35 Zinia 1’29, mentre davanti Bjoentegaard è già al primo intertempo, quello dei 1.1km con 22 secondi su Kuehn e Jaquelin 14.33 Dalein, passando il testimone a Bjoentegaard con 19″ su un devastante Horn (Germania) nel terzo giro e 20″ su Francia e Russia. 14.30 Se ne va in solitaria Dale! Che passo! Guigonnat arranca e viene preso e passato da Burnotte (Canada). Risale anche la Russia con Eliseev. 14.28incon uno strepitoso Dale ma la Francia è lì con Gugonnat. Sarà sfida nel terzo giro perre davanti. Estonia terza a 7.9″ con Zahkna, mentre per l’Italia il ritardo è di 43, dopo altre 2 ricariche di Zini. 14.27 Siamo in procinto di arrivare alla seconda serie. 14.25 17″ per ...

