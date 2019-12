Juve | Cristiano Ronaldo a caccia di un nuovo primato con l’Udinese

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 15 dicembre 2019)questo pomeriggio andrà adi unnella sfida casalinga all’Udinese Il periodo di appannamento, per, sembra ormai decisamente alle spalle. Lo conferma il bottino di reti raccolto dal portoghese nelle ultime uscite, con tre gol in tre partite: al Sassuolo su rigore, alla Lazio e mercoledì sera al Bayer Leverkusen. Una statistica brillante per CR7, dopo le critiche ed il piccolo problema al ginocchio patito nel mese di novembre. E quattro reti in quattro partite, con lantus, il fuoriclasse lusitano non le ha mai messe a segno: oggi con l’Udinese unpotrebbe essere abbattuto. Leggi su Calcionews24.com

tuttosport : Cristiano jr come papà: alza trofei con la maglia della #Juve ? - juventusfc : 25' | ??| GOOOOOOOOL! SPLENDIDA azione della Juve, conclusa dal cross rasoterra di #Bentancur da destra e dal tocco… - juventusfc : 75' | ?? | GOOOOOL! JUVE IN VANTAGGIO CON RONALDOOOO! @Cristiano raccoglie il cross perfetto di @PauDybala_JR da si… -