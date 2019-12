Ivana Spagna shock | “Volevo suicidarmi | ecco chi mi ha salvata”

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di domenica 15 dicembre 2019) Domani, lunedì 16 dicembre,compirà 65 anni e ha scelto d’intitolare il suo ultimo album 1954, come il suo anno di nascita. La cantante, in una recente intervista, ha dichiarato: «C’è stato un periodo in cui scrivevano sui giornali che ero nata nel 1956. Tutto sommato, non mi dispiaceva guadagnare un paio d’anni agli occhi della gente. Con il tempo, ho capito però che ogni anno in più di vita è un dono dal cielo. Quante persone avrebbero voluto arrivare alla mia età e non ce l’hanno fatta?».nacque in una famiglia «molto umile, anzi eravamo una famiglia povera», come spiegò ospite di Storie Italiane su Rai 1. Alla musica è arrivata grazie ai sacrifici dei genitori: «Eravamo poveri, ma tutto l’amore che dei figli possono avere lo abbiamo avuto. Non avevamo soldi a casa ma eravamo felici. Mi accompagnavano ai concorsi. Mio padre ...

