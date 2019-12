Inter | Biraghi | «Juventus? Pensiamo a noi Firenze campo difficile»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 15 dicembre 2019) Cristianoha analizzato il momento della squadra nel pre-partita di Fiorentina-, tra la lotta scudetto e l’eliminazione in Champions Cristiano, ex giocatore della Fiorentina e oggi in forza all’, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rai Sport prima del match di Serie A. Ecco le sue parole. «Al di là di quello che ha fatto ladobbiamo vincere e pensare a noi. Sicuramente non sarà facile, sappiamo che è un, però siamo l’e abbiamo le armi per poter vincere. Eliminazione in Champions? È stata una botta che ha fatto male a noi, alla società e ai tifosi, però nel calcio bisogna sempre ripartire. Oggi è un test importante per poter prenderci una rivincita dopo l’eliminazione». Leggi su Calcionews24.com

