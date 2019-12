Instagram | gli igers salernitani si danno appuntamento sotto le Luci d’Artista

Heather Parisi attacca Checco Zalone. E su Instagram non parla delle figlie : Heather Parisi attacca Checco Zalone su Twitter e su Instagram non risponde a domande e provocazioni sulle figlie più grandi. La ballerina americana è nota per non avere peli sulla lingua e dire sempre ciò che pensa. Da anni Heather vive a Hong Kong con la sua famiglia, formata dal marito Umberto Maria Anzolin e i gemelli Elizabeth e Dylan. Nonostante ciò Heather è ancora molto legata al nostro Paese. Per questo motivo ha voluto dire la sua su ...

Rania di Giordania con la famiglia reale su Instagram : gli auguri sono incantevoli : È sempre stata una vera regina, Rania di Giordania. Non solo per il titolo nobiliare che le è stato attribuito dopo le splendide nozze del 10 giugno 1993, al Palazzo Zahran di Amman, ma per la sua eleganza e per i suoi modi esemplari. Splendida in ogni occasione, Rania di Giordania non è solo un’icona di stile: è un esempio per tutte le donne, che possono rivedere in lei un modello. Determinata, impeccabile e affascinante, la moglie del re ...

Elisabetta Canalis Instagram - curve incontenibili nel video con la figlia : seno e stacco di coscia in bella mostra (FOTO) : Elisabetta Canalis Instagram: nel video con la tenera figlioletta Skyler Eva, la ex velina di Striscia la Notizia sfoggia delle curve pazzesche. Complice un grazioso mini abito rosa con motivi rossi, dalla scollatura vertiginosa, Elisabetta Canalis mette in bella mostra il suo proverbiale décolleté ed uno stacco di coscia da lasciare tutti i followers a bocca aperta. “A grande richiesta i makeup-tutorial di Skyler . Da oggi anche stylist ...

Teresanna Pugliese Instagram - senza veli solo le mani a coprire : «Spettacolare» : I fan storici della trasmissione Uomini e donne senza dubbio ricorderanno Teresanna Pugliese, ex corteggiatrice e tronista partenopea, che ha fatto sognare il pubblico con la sua intensa storia d’amore con il bel Pugliese Francesco Monte. Da allora di acqua sotto i ponti ne è passata: la giovane è oggi un’influencer e opinionista tv affermata, che anche sentimentalmente parlando ha dato un colpo di spugna al passato. Nel 2015 la giovane è ...

Antonella Clerici : figli - marito - età - Instagram : Antonella Clerici è nata a Legnano il 6 dicembre 1962 sotto il segno del Sagittario. Ha 57 anni. E' legata sentimentalmente da due anni a Vittorio Garrone. Ha una figlia, Maelle (che, oggi, ha 10 anni), frutto della relazione con Eddy Martens (durata dal 2007 al 2016).prosegui la letturaAntonella Clerici: figli, marito, età, Instagram pubblicato su Gossipblog.it 14 dicembre 2019 11:00.

Elena Santarelli : età - altezza - marito - figli - Instagram : Elena Santarelli è nata a Latina il 18 agosto 1981 sotto il segno del Leone. Ha 38 anni. E' figlia di Enrico Santarelli e Patrizia Righetti (sorella del calciatore Ubaldo Righetti). E' sposata dal 2014 con l'ex calciatore Bernardo Corradi dopo 8 anni di fidanzamento. La coppia ha due figli: Giacomo, nato nel 2009 (10 anni) e Greta Lucia, nata il 25 marzo 2016 (3 anni).prosegui la letturaElena Santarelli: età, altezza, marito, figli, Instagram ...

Silvia Toffanin : figli - altezza - marito - età - Instagram : Silvia Toffanin è nata a Bassano del Grappa il 26 ottobre 1979 sotto il segno dello Scorpione. E' cresciuta a Cartigliano. Ha 40 anni. Ha una sorella più piccola Denise. Parla due lingue.prosegui la letturaSilvia Toffanin: figli, altezza, marito, età, Instagram pubblicato su Gossipblog.it 14 dicembre 2019 10:00.

Maria De Filippi : altezza - età - figlio - Instagram - matrimonio : Maria De Filippi è nata a Milano il 5 dicembre 1961 sotto il segno del Sagittario. Ha 58 anni. E' sposata con Maurizio Costanzo dal 28 agosto 1995. Il rito civile è stato officiato dall'allora sindaco di Roma, Francesco Rutelli. Il prossimo anno, la coppia festeggeranno le nozze d'argento. Nel 2002 i due coniugi hanno preso in affido Gabriele, un ragazzo all'epoca di dieci anni, che adotteranno, poi, nel 2004. Oggi, il ragazzo ha 29 anni e ...

Fabrizio Corona/ Esce dal carcere e 'torna' sui social : gli strani post su Instagram : Fabrizio Corona Esce dal carcere e "torna" sui social, o quasi...,, ecco gli strani post comparsi su Instagram.

Ludovica Pagani Instagram - senza maglietta di schiena ma si intravedono altre forme : «Girati - ti prego!» : L’ultima foto di Ludovica Pagani è stata un record nel giro di pochissimi minuti ha collezionato un numero incredibile di like e commenti. Il suo ultimo scatto ha fatto davvero perdere la testa ai fan. La giornalista sportiva ha avuto un inizio di carriera un po’ traumatico, la ricordiamo tutti per la terribile gaffe a Quelli del calcio, ma ora è tutta un’altra musica. L’abbiamo conosciuta e apprezzata anche per la sua ...

Laura Torrisi Instagram - gli auguri a sua figlia Martina : «Sei la parte migliore di me» : Per la bravissima attrice italiana Laura Torrisi oggi, 13 dicembre 2019, è un giorno davvero molto speciale. Sua figlia Martina, nata dalla sua storia d’amore con il suo ex Leonardo Pieraccioni, compie 9 anni. La showgirl ha pensato di farle gli auguri anche attraverso il suo profilo social. Laura Torrisi su Instagram ha postato una loro meravigliosa foto con tanto di dedica. Parole profonde, nate dal suo cuore, che hanno letteralmente ...

Caterina Balivo Instagram - dolcezza infinita con sua figlia Cora : «Bellissime!» : Caterina Balivo ogni pomeriggio entra nelle case degli italiani con la sua trasmissione su Rai 1 Vieni da me. Con le storie dei suoi ospiti regala sempre forti emozioni. La showgirl è attiva anche sui social. Poche ore fa su Instagram la bellissima Caterina Balivo ha postato una foto molto dolce con sua figlia Cora per dare un messaggio importante a tutti i suoi followers. I suoi ammiratori naturalmente hanno apprezzato moltissimo sia il suo ...

Fabrizio Corona - nuovo video su Instagram : parla il figlio Carlos : Dopo gli ultimi insoliti post pubblicati da Fabrizio Corona sul suo profilo Instagram, riappare oggi suo figlio Carlos Maria Corona in un video. Il mistero si infittisce. Fabrizio Corona: giallo su Instagram Fabrizio Corona, l’ex re dei paparazzi, è uscito recentemente dal carcere. Il giudice di Sorveglianza di Milano ha stabilito che Corona non potrà allontanarsi, per alcun motivo, dall’istituto di cura nei pressi di Monza in cui si ...

Maddalena Corvaglia Instagram - maxi maglia e gambe da urlo : «Sei uno spettacolo!» : Maddalena Corvaglia ha conquistato il cuore dei suoi ammiratori grazie al ruolo di velina bionda nel programma Striscia la Notizia. La bellissima Maddalena Corvaglia su Instagram conta oltre un milione di followers. Dunque, un numero davvero molto importante di persone segue ogni giorno le avventura dell’affascinante showgirl. Poche ore fa l’ex velina ha pensato di iniziare insieme ai suoi followers il conto alla rovescia per ...