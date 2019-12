Giorgio Panariello | Pezzi Unici | “Ho vissuto una terribile tragedia”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di domenica 15 dicembre 2019)fa una confessione sul fratello morto per droga Il comico toscano, che interpreta Marcello Corsi in, ha raccontato la morte del fratello Franco, deceduto per abuso di droga nel 2011, a TvMia. Recitare innon è stato affatto facile per, ricordando il grande dolore che strazia ancora oggi il suo cuore: “Mio fratello morto per droga era buono e sensibile e ha avuto una vita complicata. Nessuno di noi ha mai conosciuto il padre e siamo stati cresciuti da nostra madre”. Mentre(Marcello di) è cresciuto con i nonni, il fratello hatra collegi e famiglie adottive, fino a prendere una cattiva strada, come quella della dipendenza delle droghe. Il giudice di Tale e Quale Show ha sempre voluto far capire a suo fratello che la strada giusta era la sua e ...

