Bolsonaro segue le orme di Trump | sposterà l’ambasciata a Gerusalemme

(Di domenica 15 dicembre 2019) Il Brasilela sua ambasciata israeliana a. Lo ha annunciato domenica 15 dicembre il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, affermando di aver ricevuto questa promessa dal figlio del presidente brasiliano, il deputato federale EduardoNonostante Jairavesse già affermato di avere intenzione di spostare l’ambasciata del suo Paese da Tel Aviv a, vari diplomatici avevano poi smentito, per paura di danneggiare i legami commerciali con i Paesi arabi. Infatti, solo lo 0,17% delle esportazioni brasiliane è diretto in Israele, mentre il 4.8% è destinato ai Paesi della Lega Araba. Ma spostare l’ambasciata potrebbe avere un importante valore simbolico per l’elettorato cristiano di. Il Brasile ha già aperto una missione commerciale aquest’anno e Eduardoha affermato ...

