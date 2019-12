Bologna | rapinata nell' androne del palazzo | caccia all' aggressore

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 15 dicembre 2019) Giorgia Baroncini La giovane è stata seguita dall'fino a casa.del, l'uomo l'ha ferita alla testa e le ha sottratto la borsetta. Indaga la polizia L'ha seguita fino a casa e poi,del, l'ha aggredita e derubata. L'episodio si è verificato la scorsa notte alla periferia di, in via Ferrarese. I fatti Erano circa le 2.30 di notte e la vittima, una ragazza di 29 anni, stava tornando a casa dopo una serata. Per la strada però si è imbattuta in un uomo che stava armeggiando con una bicicletta. Così la giovane, impaurita dal soggetto, ha accelerato il passo verso la sua abitazione, ma il malvivente l'ha notata e ha subito iniziato a seguirla. Fino nel cortile e poidel. Lì, l'aggressione. L'uomo ha cercato in tutti i modi di sottrarre la borsetta alla sua vittima. Lei però non si è fatta intimorire e ...

