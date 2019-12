Basket | Serie A 2019-2020 | Micov e Mekel regalano a Milano e Reggio Emilia vittorie sulla

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) Pomeriggio difficile da immaginare sui quattro campi oggi impegnati delladi, con partite tutte vibranti, e tre di esse arrivate a decidersi soltanto negli ultimi secondi e di strettissima misura. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio. UMANA REYER VENEZIA-AX ARMANI EXCHANGE70-71 (19-20, 41-41, 54-59) La quarta vittoria consecutiva dell’Olimpia corrisponde sia alla sua permanenza al secondo posto in classifica che alla prima sconfitta casalinga della Reyer, che vede allontanarsi la Final Eight di Coppa Italia. La partita è di quelle lottate fin da subito, tant’è che nei primi cinque minuti si fa fatica a segnare per la presenza delle difese. La battaglia, in questa fase, sembra essere Rodriguez-Roll contro tutti, visti i 10 punti dell’uno ed i 6 dell’altro nel primo quarto, che si chiude sul 19-20. L’ingresso in campo di De ...

GrossetoSport : New post (Basket serie C silver, la Cooplat Ambiente cede alla capolista Fucecchio dopo essere stata avanti per 35… - princigallomich : BASKET SERIE A2 – Niente da fare a Piacenza; una vivace Allianz Pazienza perde 78 – 75 - OA_Sport : Basket, Serie A 2019-2020, 13a giornata: Micov e Mekel regalano a Milano e Reggio Emilia vittorie sulla sirena, rim… -