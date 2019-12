Leggi la notizia su anteprima24

(Di domenica 15 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Domenica di riposo? Neanche a parlarne. Filipposi ‘collega’ direttamente dal Ciroper fare gli auguri al suo amato Milan, che domani compirà 120 anni. L’ex attaccante rossonero eraal Meazza questo pomeriggio per la festa organizzata dsocietà, ma non vi ha preso parte. Ha affidato gli auguri a unrealizzato con il suo cellulare dal rettangolo verde del Ciro. “Dispiace non essere a festeggiare i 120 anni del Milan, sapete tutti cos’è stato per me il Milan, mi auguro di rivederlo presto dove merita. Un abbraccio grande, forza Milan sempre”. Questo, in sintesi, il messaggio lanciato dache sabato alle ore 18 proprio al Ciroaffronterà Alessandro Nesta, compagno di tante battaglie ma ora avversario da allenatore del Frosinone. L’incontro ...

anteprima24 : ** Atteso a San Siro ma resta al Vigorito: #Inzaghi pensa alla sua Strega (Video) ** - MoorMuni : RT @PassarellaRock: Indubbiamente Salmo (al secolo Maurizio Pisciottu, classe 1984) è un pioniere della musica rap italiana - L’atteso even… - PassarellaRock : Indubbiamente Salmo (al secolo Maurizio Pisciottu, classe 1984) è un pioniere della musica rap italiana - L’atteso… -