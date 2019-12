A Giuseppe Giorgio premio speciale per il giornalismo l’Arcobaleno Napoletano

Leggi la notizia su 2anews

(Di domenica 15 dicembre 2019) Il“l’Arcobaleno” al giornalista e scrittore,, per il suo impegno verso l’informazione culturale divisa tra il teatro e la storia dell’enogastronomia a Napoli. di Antonella Amato – Nuova affermazione per il giornalista e scrittore,, che in seno all’ottava edizione del“l’Arcobaleno” “Fondazione Melanoma Onlus”, ha ottenuto un … L'articolo Aper ill’Arcobalenoproviene da 2A News. Scritto da Redazione

ALESSIO_ARGIOLA : @gbponz @vitalbaa @liberioltre @d_stevanato Presidente: CRISCUOLO. REDATTORE: CARTABIA. Giudici : Paolo Maria NAPOL… - antonellaa262 : Una bellissima serata dedicata a chi ha creduto in questo progetto e ogni giorno pubblicano contributi per i nostri… - OnceUponATeddy : @J_BlissOut2810 @treegan_spobyy @9ipsoiure7 @kscarlett22_ @Martovich13 @FabyMaves90 @MiriEchelon @MayAmidala… -