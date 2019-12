Verona-Torino streaming e probabili formazioni | dove vederla

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 14 dicembre 2019): gli scaligeri sfidano in casa i granata nel lunch match della 16ª giornata di Serie A La domenica della 16ª giornata di Serie A si apre con il lunch match fra ildi Ivan Juric e ildi Walter Mazzarri. Di fronte due squadre che al momento si trovano a centro classifica: 9ª posizione assieme al Milan per i granata con 20 punti, mentre gli scaligeri sono undicesimi a quota 18.: la partita si giocherà domenica 15 dicembre 2019 alle ore 12.30 allo Stadio Marco Antonio Bentegodi disarà trasmessa in esclusiva in direttada DAZN. Gli abbonati potranno seguire la partita in direttasul pc collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure su smartphone e tablet attraverso l’app DAZN, scaricabile su tutti i device iOS e Android. Sarà possibile anche seguire ...

