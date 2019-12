Tunisino si fa arrestare: "Voglio passare il Natale in carcere" (Di sabato 14 dicembre 2019) Giorgia Baroncini L'uomo, un 34enne tunisno, ha consegnato ai carabinieri 32 palline di cocaina. Il suo scopo era trascorrere le feste al caldo e con pasti assicurati "Dovete arrestarmi, ho molta droga con me". Così un Tunisino di 34 anni si è presentato ai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bergamo. Poi ha consegnato loro 32 palline di cocaina per un peso complessivo di 30 grammi. Subito l'uomo è finito in manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ma essere arrestato era proprio il suo scopo. Sì perché il 34enne senza fissa dimora non voleva passare il Natale da solo e al freddo. "Voglio trascorrere il Natale in carcere, al caldo", ha spiegato l'uomo prima di consegnare ai militari dell'Arma la droga. E i carabinieri, stupiti dalle parole del Tunisino, non hanno potuto far altro che arrestarlo per dentenzione di sostanze ...

