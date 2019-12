Torna il concerto di Natale galleggiante | a Milano show sui Navigli

Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 14 dicembre 2019) Aillirico disulo Grande. A partire dalle ore 18 del pomeriggio di sabato 14 dicembre, l’esibizione sull’acqua vedrà protagonista il tenore Alessandro Veletta e il gruppo dei MakePlain, che intratterranno il pubblico con brani natalizi e non solo. IldiGiunge alla quarta edizione illirico disulo Grande di. L’evento, organizzato dalla Canottieri San Cristoforo, è pronto a ripetersi per l’ennesimo successo, dopo essere entrato di diritto tra gli avvenimenti più attesi del programma delle festività natalizie di. Per l’edizione 2019, a bordo di gondole e kayak, si esibiranno il tenore Alessandro Veletta e il gruppo dei MakePlain, tra brani natalizi e non solo: il, previsto dalle ore 18 alle 21 circa, vedrà anche la presenza della flotta della Canottieri e il coro dei Leoni schierato sul ...

