Repubblica | con il ritorno al 4-3-3 | Insigne e i suoi compagni non hanno più alibi

(Di sabato 14 dicembre 2019) Ringhio non si è limitato a fare da motivatore e ha restituito agli azzurri l’abito tattico a loro più congeniale, rispolverando con 6 ore filate di intense prove generali a Castel Volturno il modulo 4-3-3, alla vigilia (passata in ritiro) della sfida con il Parma È così il bilancio dei primi tre giorni di Gattuso al Napoli, scrive. Il mister ha esortato iuomini in ogni modo scendendo in campo con loro durante l’allenamento e urlando Allenamenti più lunghi e duri, sedute tattiche approfondite, lezioni sugli avversari davanti al video. Erano queste le richieste che la squadra aveva mosso anche ad Ancelotti e Rino li ha subito accontentati con un ritiro pre partita intenso di allenamenti e studio tattico degli avversari. Tutto questo ha soddisfatto sicuramente i ragazzi, ma li ha anche messi in una situazione in cui nonpiùAncelotti non c’è ...

