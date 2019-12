Mariana Aresta de Il Collegio in lacrime su Instagram | i genitori l’hanno cacciata di

Leggi la notizia su nonsolo.tv

(Di sabato 14 dicembre 2019)si lascia andare ad un lungo sfogo su, ai fan spiega che il’hannodi casa a causa del suo orientamento sessuale Ad attirare non poco l’attenzione del gossip negli ultimi giornide Il. La giovane 17enne si è lasciata andare ad un lungo sfogo social, dove non è riuscita a trattenere nemmeno le. Il motivo? I suoil’hannodi casa. A spiegare cosa sia successo è stata lei stessa tramite alcuneStories. A quanto pare la sua famiglia non riesce ad accettare che sia lesbica, non approvano la sua relazione con la fidanzata. Tra le tante cosesuha scritto: “Possono deiabbandonare un figlio? Mi hanno detto di nuovo che me ne devo andare di casa perché non sono normale. Non so più cosa fare, aiuto.” La 17enne, visibilmente provata, ha ...

ddgiusto : RT @BITCHYFit: Mariana Aresta del Collegio è stata cacciata di casa dal padre perché sta con una ragazza. Ha solo 17 anni. È successo davv… - 93allthislov : RT @waitingvdylan: Mariana Aresta, partecipante del collegio 4, è stata cacciata di casa dai genitori perché sta con una ragazza. adesso no… - LuciaSchepisi : Il caso di Mariana Aresta mi puzza in quanto non è la prima volta che pubblica foto con la sua ragazza, visto che l… -