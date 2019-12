Marco Carta al Grande Fratello Vip? Lui svela | “Mi è stato chiesto…”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di sabato 14 dicembre 2019) GF, concorrenti di Alfonso Signorini:nel cast? Luila verità In più occasioni è circolato il nome diconcorrente dele di altri reality show con personaggi famosi, come Amici Celebrities. Ora èlo stesso cantante sardo a precisare sul suo profilo Instagram ufficiale di esserecontattato per il, in onda dal prossimo 7 gennaio con la conduzione affidata ad Alfonso Signorini, ma di aver rifiutato la proposta. Ecco quello che ha scritto: “No, non parteciperò al GF. Mi èchiesto più e più volte e anche quest’anno. Ho sempre rifiutato”. Dunque è ufficiale:non sarà al. In altre occasioni, invece, l’artista sardo aveva dichiarato di non volersi chiudere nella Casa di Cinecittà mentre la gente lo guarda da casa. Per ora niente reality, ma in ...

