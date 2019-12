Maltempo | Tempesta di Santa Lucia | ecco come pioggia e neve cambiano i consumi

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 14 dicembre 2019) Fra, vento, freddo eè una vera ‘di’ quella che si è abbattuta sul nostro paese e che – secondo quanto emerge da una indagine del centro studi di Confcooperative – ha spinto 1 italiano su 4 a cambiare ialimentari e nel tempo libero. In un fine settimana die temperature in picchiata gli italiani riscoprono la voglia di stare a casa. Cresce del 10-15% la lettura di libri e di magazine. Su del 20% le maratone di serie tv o di film, in particolare i classici del cinema. Per lo shopping, l’e-commerce batte il negozio tradizionale. Anche la spesa alimentare ne risente con il boom delle app (5-10% in più di nuovi utenti) per la spesa a domicilio o per ricevere pranzi e cene direttamente nel proprio appartamento. In quanto alla dieta, la scelta premia (con un +15-20%), i pasti caldi con zuppe di verdure o ...

