Loredana Lecciso | età | altezza | peso | marito e figli

(Di sabato 14 dicembre 2019)a di Fulvio, impegnato politicamente per la Puglia,è una showgirl conosciuta soprattutto per la sua relazione con Albano Carrisi. Laha esordito in televisione esibendosi insieme alla sorella gemella Raffaella nei celebri balletti ispirati alle gemelle Kessler. È stata giornalista pubblicista, ma, dopo essere stata criticata dall’Ordine per le sue partecipazioni televisive e i comportamenti ivi tenuti, ne è stata radiata, ufficialmente per il mancato pagamento delle quote. Le prime apparizioni sulle emittenti televisive nazionali coincidono con l’inizio della relazione con il cantante di Cellino San Marco Albano Carrisi, in particolare come ospite nelle trasmissioni da lui condotte. Nel 2004 ha partecipato al reality show televisivo La fattoria (dove è stata la prima concorrente eliminata) e, in coppia con la gemella Raffaella, al ...

