LIVE Trento-Virtus Roma | Serie A basket in DIRETTA | squadre molto prolifiche in avvio di

(Di sabato 14 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18-15 Risposta in fotocopia di Dyson. Timeout. 18-13 Penetrazione vincente di Craft. 16-13 Buford trova Jefferson, che segna comodamente dal pitturato. 16-11 Tripla di Blackmon, che riscatta immediatamente l’allegra difesa precedente. 13-11 Ancora Kyzlink in fotocopia, la stoppata di Knox è irregolare. 13-9 Layup di Kyzlink che attacca bene il ferro. 13-7 Immediata risposta di Mezzanotte dall’arco, che esalta la BLM Group Arena. 10-7 Jefferson dal post trova Buford che manda a bersaglio la tripla. 10-4 2/2 dalla lunetta per Knox. Penetrazione di Blackmon, che trova Knox nel pitturato. Fallo e tiri liberi in arrivo per lui. 8-4 Tantissimo spazio per Gentile, che è già a quota sei punti dopo 2′ di gioco. 6-4 2/2 ai liberi per Alibegovic. 6-2 Aggressiva, che ruba palla e trova due altri due punti con ...

