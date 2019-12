LIVE Sci di fondo | Sprint Davos 2019 in DIRETTA | Federico Pellegrino sfida Klaebo e sogna

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI numeri di– La presentazione della gara maschile – La presentazione della gara femminile Buon mattino, e benvenuti alladelle gare odierne della Coppa del Mondo di sci di. La giornata è dedicata allesia al femminile che al maschile. Sono tanti i motivi di interesse legati a questa gara, che si disputa a tecnica libera. Al femminile, in particolare, la svedese Stina Nilsson vuole dimostrare che la vittoria della norvegese Maiken Caspersen Falla a Ruka non è, almeno sul breve termine, ripetibile. Al maschile, invece, occhi puntati sul duello trae Johannes, che ritornano arsi sulle nevi svizzere dopo che, a Ruka, la tecnica classica aveva dato un chiaro vantaggio al norvegese. Non di solo, però, si vive, ed ecco che l’Italia, ...

