Le Sardine a Roma Santori per ora tiene lontane le ‘avance’ di Conte

Leggi la notizia su meteoweek

(Di sabato 14 dicembre 2019)risponde al corteggiamento del premier: È apprezzabile che da parte sua ci sia stata un’apertura ma non c’è bisogno in questo momento di un incontro fisico”. Come dire: ci vedremo ma solo dopo il voto di gennaio. Per il momento la risposta delleha il sapore di un “due di … L'articolo Leper orale ‘avance’ diproviene da www.meteoweek.com.

nzingaretti : Grazie #Sardine! Oggi renderete anche Roma più bella ?? #RomaNonAbbocca #RomaNonsiLega - pietroraffa : Qualche sardina, in Piazza San Giovanni a #Roma, c'è ?? #RomaNonsiLega #Sardine - repubblica : Sardine a Roma, in migliaia a San Giovanni. Anpi: 'I partigiani sono con voi, tienamoci per mano' [aggiornamento de… -