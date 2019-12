La risata letale: il Joker arriva su Mortal Kombat 11 (Di sabato 14 dicembre 2019) Il Joker, lo spietato nemico di Batman, sta vivendo un periodo di notorietà e di favore da parte del pubblico incredibile, visto anche il suo carisma e il film capolavoro di Joaquin Phoenix dedicato proprio alle origini di questo folle criminale, sadico e geniale allo stesso tempo. Dopo essere stato presente in tutta la saga Akrham e Injustice (altro picchiaduro sempre della casa produttrice Netherealm), il Joker arriva nel mondo di Mortal Kombat, violento e pazzo quasi quanto il folle pagliaccio. Non si sa ancora come il criminale sia giunto nel mondo di Scorpion, Shao Kahn, Sub Zero e compagnia, ma una cosa è certa, si ambienterà molto bene e si troverà a suo disagio in tutto quel sangue e quella pazzia. Qui sotto allego il trailer dove il nostro criminale preferito sta per iniziare un combattimento contro Cassie Cage, figlia di Sonya Blade e Johnny Cage,nonché la donna che sconfisse ...

